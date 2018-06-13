В Саранске ожидается масштабное шествие колумбийских болельщиков, а в Ростове-на-Дону в роли диджея предстанет бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин

ТАСС, 19 июня. Музыкальные марафоны, выставки, предсказания, танцы и трансляции футбольных матчей - такова программа развлечений, приготовленная на вторник для болельщиков и туристов в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, передают корреспонденты ТАСС. В Саранске ожидается масштабное шествие колумбийских болельщиков, в Ростове-на-Дону в роли диджея предстанет бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, в Самаре пройдет футбольный матч между российскими чиновниками и зарубежными болельщиками, а в Екатеринбурге гостям предложат сыграть в футбол в режиме дополненной реальности. Визит Инфантино Во вторник в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" пройдет матч между сборными Японии и Колумбии. Как ожидается, его планирует посетить президент ФИФА Джанни Инфантино.

По словам заместителя председателя правительства - министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина, такого театрализованного шествия, как перед первым матчем в Саранске, на этот раз в городе не будет, но власти региона рассчитывают, что болельщики Колумбии, которых будет более 15 тыс., помогут создать праздничное, карнавальное настроение в городе. "Арт-парада не планируется, зато будет реальное шествие тысяч колумбийских болельщиков", - отметил Меркушкин. В парке культуры и отдыха им. Пушкина в Саранске начнется концертный марафон - в игровые дни чемпионата на этой площадке будут выступать народные коллективы из разных районов Мордовии. Матч между сборными Японии и Колумбии болельщики смогут посмотреть также на фан-фесте, где с 13:30 можно будет оценить культурную программу японских артистов. В 17:00 ожидается выступление кавер-группы "Апрель", а в 20:00 - группы "Мальбэк и Сюзанна". В гости к козе Забияке В Самаре во вторник сразятся в футбол команды чиновников местного правительства и австралийских болельщиков. С инициативой проведения такой игры выступили зарубежные гости. Игра пройдет на одном из старейших стадионов города "Волга". Вход на стадион свободный для всех желающих.

Также во вторник в Самарском зоопарке можно будет присутствовать на очередной церемонии предсказания итогов предстоящей игры. Оракул Самары коза Забияка должна предсказать победителя матча Дания - Австралия, который пройдет 21 июня на стадионе "Самара Арена". На площадке фан-феста в Казани во вторник пройдет вокально-хореографическая концертная программа "Вперед, Казань, Татарстан, Россия!". Перед любителями футбола и музыки выступят республиканский патриотический ансамбль "Родина", Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, театр русской песни "Ворожея", шоу-театр "Шарм". Перед началом матча Польша - Сенегал на сцене выступит кавер-группа "Федор Шукшин", в которую входят участники из двух российских республик - Татарстана и Башкирии. До трансляции матча Россия - Египет публику будут разогревать музыканты из рок-группы "Мураками", которая известна многим за пределами Татарстана. Символично, что перед самим матчем участники группы исполнят песню под названием "Побеждай". Настольный футбол Соревнования по кикеру - настольному футболу - организуют в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Калининграде. Между прямыми трансляциями матчей Колумбия - Япония, Польша - Сенегал состоятся выступления калининградских диджеев и группы "Громче". Хедлайнером вечера станет Swanky Tunes - российская группа, состоящей из трех диджеев. "Титулованное трио будет радовать зрителей самыми известными хитами и новыми релизами, а их электро-хаус музыка заставит танцевать каждого гостя площадки Фестиваля болельщиков в Калининграде", - уточнили в пресс-службе АНО "Дирекция Калининград 2018". Фестиваль уличного искусства Фестиваль уличного искусства "Место" проходит в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие более 20 уличных художников со всей России. Чтобы познакомиться с их работами, нужно просто погулять по старым улицам центральной части города: Большой Покровской, Ильинской, Алексеевской.

Смотрите также История выступлений сборных СССР и России на чемпионатах мира по футболу. Досье

Целью фестиваля, по словам организаторов, является привлечение внимание общественности к старинным деревянным строениям, которых в городе с каждым годом становится все меньше, но они представляют достаточно большую культурную ценность. В Ростове-на-Дону 19 июня - предматчевый день, поэтому основные активности будут проходить на территории фестиваля болельщиков. На фан-фест могут попасть все желающие. Во вторник для гостей Ростова-на-Дону будет играть DJ Руслан Нигматуллин - бывший вратарь сборной России по футболу и участник чемпионата мира 2002 года. В Волгограде 19 июня свои двери для гостей спортивного праздника распахнет выставочный зал музея изобразительных искусств, где пройдет мастер-класс "Русский мяч", на котором любой желающий сможет изготовить сам себе на память сувенир о посещении Волгограда и чемпионата мира по футболу, сообщили в комитете культуры Волгоградской области. Балетная труппа "Царицынской оперы" представит классику - балет "Лебединое озеро". А на фан-фесте вечером состоится концерт ансамбля "Фолк-Экспресс". Просьба приготовить дождевики Екатеринбург во вторник будет встречать команду сборной Перу, которая 21 июня сыграет на "Екатеринбург Арене" с Францией. В город уже начали прилетать болельщики обеих стран, им уральские синоптики порекомендовали обзавестись дождевиками.

Смотрите также Талисманы чемпионатов мира по футболу. Досье