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19 июня, 00:18
Чем порадуют 19 июня болельщиков ЧМ-2018
© Максим Григорьев/ТАСС
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В Саранске ожидается масштабное шествие колумбийских болельщиков, а в Ростове-на-Дону в роли диджея предстанет бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин

ТАСС, 19 июня. Музыкальные марафоны, выставки, предсказания, танцы и трансляции футбольных матчей - такова программа развлечений, приготовленная на вторник для болельщиков и туристов в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, передают корреспонденты ТАСС.

В Саранске ожидается масштабное шествие колумбийских болельщиков, в Ростове-на-Дону в роли диджея предстанет бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, в Самаре пройдет футбольный матч между российскими чиновниками и зарубежными болельщиками, а в Екатеринбурге гостям предложат сыграть в футбол в режиме дополненной реальности.

Визит Инфантино

Во вторник в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" пройдет матч между сборными Японии и Колумбии. Как ожидается, его планирует посетить президент ФИФА Джанни Инфантино.

Инфографика
Дружелюбный ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства - министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина, такого театрализованного шествия, как перед первым матчем в Саранске, на этот раз в городе не будет, но власти региона рассчитывают, что болельщики Колумбии, которых будет более 15 тыс., помогут создать праздничное, карнавальное настроение в городе. "Арт-парада не планируется, зато будет реальное шествие тысяч колумбийских болельщиков", - отметил Меркушкин.

В парке культуры и отдыха им. Пушкина в Саранске начнется концертный марафон - в игровые дни чемпионата на этой площадке будут выступать народные коллективы из разных районов Мордовии.

Матч между сборными Японии и Колумбии болельщики смогут посмотреть также на фан-фесте, где с 13:30 можно будет оценить культурную программу японских артистов.

В 17:00 ожидается выступление кавер-группы "Апрель", а в 20:00 - группы "Мальбэк и Сюзанна".

В гости к козе Забияке

В Самаре во вторник сразятся в футбол команды чиновников местного правительства и австралийских болельщиков. С инициативой проведения такой игры выступили зарубежные гости. Игра пройдет на одном из старейших стадионов города "Волга". Вход на стадион свободный для всех желающих.

Инфографика
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

Также во вторник в Самарском зоопарке можно будет присутствовать на очередной церемонии предсказания итогов предстоящей игры. Оракул Самары коза Забияка должна предсказать победителя матча Дания - Австралия, который пройдет 21 июня на стадионе "Самара Арена".

На площадке фан-феста в Казани во вторник пройдет вокально-хореографическая концертная программа "Вперед, Казань, Татарстан, Россия!". Перед любителями футбола и музыки выступят республиканский патриотический ансамбль "Родина", Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, театр русской песни "Ворожея", шоу-театр "Шарм".

Перед началом матча Польша - Сенегал на сцене выступит кавер-группа "Федор Шукшин", в которую входят участники из двух российских республик - Татарстана и Башкирии. До трансляции матча Россия - Египет публику будут разогревать музыканты из рок-группы "Мураками", которая известна многим за пределами Татарстана. Символично, что перед самим матчем участники группы исполнят песню под названием "Побеждай".

Настольный футбол

Соревнования по кикеру - настольному футболу - организуют в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Калининграде. Между прямыми трансляциями матчей Колумбия - Япония, Польша - Сенегал состоятся выступления калининградских диджеев и группы "Громче".

Хедлайнером вечера станет Swanky Tunes - российская группа, состоящей из трех диджеев. "Титулованное трио будет радовать зрителей самыми известными хитами и новыми релизами, а их электро-хаус музыка заставит танцевать каждого гостя площадки Фестиваля болельщиков в Калининграде", - уточнили в пресс-службе АНО "Дирекция Калининград 2018".

Фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства "Место" проходит в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие более 20 уличных художников со всей России. Чтобы познакомиться с их работами, нужно просто погулять по старым улицам центральной части города: Большой Покровской, Ильинской, Алексеевской.

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Целью фестиваля, по словам организаторов, является привлечение внимание общественности к старинным деревянным строениям, которых в городе с каждым годом становится все меньше, но они представляют достаточно большую культурную ценность.

В Ростове-на-Дону 19 июня - предматчевый день, поэтому основные активности будут проходить на территории фестиваля болельщиков. На фан-фест могут попасть все желающие. Во вторник для гостей Ростова-на-Дону будет играть DJ Руслан Нигматуллин - бывший вратарь сборной России по футболу и участник чемпионата мира 2002 года.

В Волгограде 19 июня свои двери для гостей спортивного праздника распахнет выставочный зал музея изобразительных искусств, где пройдет мастер-класс "Русский мяч", на котором любой желающий сможет изготовить сам себе на память сувенир о посещении Волгограда и чемпионата мира по футболу, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Балетная труппа "Царицынской оперы" представит классику - балет "Лебединое озеро". А на фан-фесте вечером состоится концерт ансамбля "Фолк-Экспресс".

Просьба приготовить дождевики

Екатеринбург во вторник будет встречать команду сборной Перу, которая 21 июня сыграет на "Екатеринбург Арене" с Францией. В город уже начали прилетать болельщики обеих стран, им уральские синоптики порекомендовали обзавестись дождевиками.

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Во вторник в фан-зоне они смогут увидеть выступление Уральского народного хора. "Мы покажем колорит Урала, проведем большой хоровод и на сцене, и со зрителями, чтобы они тоже закружились в танце. Песни будут о России, об Урале, будут плясовые колоритные произведения. В завершение выйдут ходулисты, будет воссоздана атмосфера ярмарки", - рассказал ТАСС худрук коллектива Николай Зайцев.

В этот же день в городе пройдет "Футбольная ночь музеев". Более 20 площадок до полуночи будут принимать болельщиков, откроют им свои фонды, представят проекты. Так, мультимедийный парк "Россия - моя история" предлагает поиграть в любимую игру в режиме дополненной реальности. Музей истории города проведет экскурсии "Небесный код Екатеринбурга" на русском и английском языках, откроет пространство для новой игры "Битва тренеров" и покажет фотохронику становления футбола в Екатеринбурге.

Трио басов-профундо

Санкт-Петербург порадует гостей чемпионата классической музыкой. На сцене Мариинского театра в рамках XXVI Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" состоится петербургская премьера сочинения Родиона Щедрина "Балалаечка-минорочка". Солисты и симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева исполнят также романс композитора "Таня-Катя", произведения Клода Дебюсси и Яна Сибелиуса.

Позднее в этот же вечер в концертном зале Мариинского театра маэстро Гергиев и симфонический оркестр представят публике сцены из опер Рихарда Вагнера "Зигфрид" и "Гибель богов".

На сцене Театра эстрады им. А. Райкина состоится концерт трех басов-профундо - Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко под аккомпанемент фортепиано исполнят композиции из популярных советских фильмов 1960-1970-х годов.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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