Саутгейт: судья проявил непоследовательность, назначив пенальти в ворота сборной Англии

Тунисская команда сравняла счет с пенальти, назначенного за удар локтем в штрафной со стороны Кайла Уокера

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Главный судья матча между сборными Англии и Туниса на чемпионате мира проявил непоследовательность, назначив пенальти лишь в ворота одной команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английских футболистов. Тунисская команда сравняла счет с пенальти, назначенного за удар локтем в штрафной со стороны Кайла Уокера. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан.

"Я был бы рад и в том случае, если бы мы сыграли со счетом 1:1, - сказал Саутгейт. - Хотя было бы и определенное разочарование, и в Англии такой результат воспринимали бы по-другому, но у нас было очень много моментов. Судья назначил пенальти лишь в ворота одной команды, хотя нарушения были и с другой стороны, то есть назначить стоило в обе стороны".

Сборная Англии в матче второго тура сыграет с командой Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде.