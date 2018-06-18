Кейн: игроки сборной Англии воспользовались репеллентами перед матчем на ЧМ

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии воспользовались репеллентами перед матчем группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. Об этом на пресс- конференции заявил капитан английской команды Гарри Кейн.
В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английских футболистов, Кейн оформил дубль. В Волгограде в день матча появилось большое количество мошек, на которых жаловались болельщики. Местные власти разрешили зрителям пользоваться специальными спреями в фан-зонах.
"Мы знали, что будет много мошкары, нас предупреждали об этом. Поэтому мы нанесли большое количество спрея, было важно, чтобы насекомые к нам даже не подлетали. В любом случае мы хорошо провели сегодняшний матч, этим я горжусь", - сказал Кейн.
Сборная Англии в матче второго тура сыграет с командой Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде.