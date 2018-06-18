Кейн: игроки сборной Англии воспользовались репеллентами перед матчем на ЧМ

В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии, встреча завершилась победой англичан со счетом 2:1

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии воспользовались репеллентами перед матчем группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. Об этом на пресс- конференции заявил капитан английской команды Гарри Кейн.

В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английских футболистов, Кейн оформил дубль. В Волгограде в день матча появилось большое количество мошек, на которых жаловались болельщики. Местные власти разрешили зрителям пользоваться специальными спреями в фан-зонах.