Кейн: судья незаслуженно назначил пенальти в ворота сборной Англии в матче ЧМ с тунисцами

Форвард англичан считает, что его команда могла забить тунисцам решающий мяч раньше, чем на последней минуте встречи

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн считает, что арбитр матча чемпионата мира против тунисцев назначил пенальти в ворота его команды незаслуженно. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

"Мы знали, что за многие "мягкие" нарушения здесь давали пенальти, - сказал Кейн. - Может, несколько пенальти и не назначили, я считаю, что в этом случае пенальти не было. В любом случае мы сумели добиться победы, хоть и забили только на 90-й минуте. Могли решить все вопросы и раньше, на пару мячей больше в течение игры".

В следующем матче 24 июня сборная Англии в Нижнем Новгороде сыграет с командой Панамы.