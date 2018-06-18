Тренер сборной Туниса: чемпионат мира в России можно считать одним из лучших в истории

Набиль Маалул отметил, что не почувствовал обилия мошкары во время матча с англичанами, поскольку был увлечен игрой

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России по уровню организации можно считать одним из лучших в истории. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул.

В понедельник в Волгограде прошел матч группы G между сборными Туниса и Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английских футболистов.

"Я не почувствовал сегодня обилия мошкары, поскольку был увлечен игрой, - сказал Маалул. - Что касается качества поля, то оно великолепное. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Я, например, был на предыдущем чемпионате мира и думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории".

Сборная Туниса во втором туре группового этапа сыграет с командой Бельгии 23 июня на стадионе "Спартак" в Москве.