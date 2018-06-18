Исландские болельщики спели "Калинку", поблагодарив Россию за гостеприимство

В видеоролике болельщики с флагами Исландии и в футболках национальной сборной стоят и поют "Калинку" на фоне вулкана и футбольных ворот

В видеоролике болельщики с флагами Исландии и в футболках национальной сборной стоят и поют "Калинку" на фоне вулкана и футбольных ворот. "Россия, спасибо за гостеприимство", - появляется титр в конце ролика.

ТАСС, 18 июня. Болельщики сборной Исландии по футболу спели русскую песню "Калинка" и поблагодарили Россию за гостеприимство. Соответствующий видеоролик был опубликован на платформе Youtube .

В первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России сборная Исландии сыграла вничью с одним из фаворитов турнира - командой Аргентины. Вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил пенальти, исполненный аргентинский форвардом Лионелем Месси, и был признан лучшим игроком матча.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Исландии сыграет 22 июня против команды Нигерии. Встреча пройдет в Волгограде. Чемпионат мира завершится 15 июля.