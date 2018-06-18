Саудовская федерация футбола пожаловалась в ФИФА на катарский телеканал за политизацию ЧМ

Федерация заявила, что телеканал BeIN Sports распространял политические послания, оскорбляющие Саудовскую Аравию и ее руководство

ТАСС, 18 июня. Футбольная федерация Саудовской Аравии направила официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), обвинив катарский телеканал BeIN Sports в политизации чемпионата мира в России. Текст заявления опубликован в понедельник на официальной странице саудовской федерации в Twitter.

"Федерация футбола Саудовской Аравии официально направила жалобу на катарскую телестанцию BeIN Sports, имеющую исключительные права на трансляцию чемпионата мира на Ближнем Востоке и использующую [это право] для распространения политических посланий, оскорбляющих Саудовскую Аравию и ее руководство", - говорится в жалобе. В саудовской федерации убеждены, что эти действия "направлены на подстрекательство и разжигание ненависти среди болельщиков и народов в регионе", а также для "достижения далеких от спорта политических целей".

"Саудовская федерация призывает ФИФА принять необходимые и жесткие санкции в отношении катарского канала, - отмечается в послании. - Если мы позволим использовать спорт в политических целях, это испортит игру и нанесет ущерб ее принципам и устоям".

Ранее председатель Главного управления по делам спорта королевства Турки аш-Шейх заявил, что страна примет "все необходимые юридические меры в отношении BeIN Sports за правонарушения, допущенные в отношении сборной Саудовской Аравии, игроков и чиновников, а также использование спорта для достижения политических целей". Позднее в сети фанаты саудовской сборной развернули кампанию "Спорт без политики" против катарской медиагруппы. Коллективное письмо, адресованное президенту ФИФА Джанни Инфантино, за два дня подписали более 87 тыс. человек.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее бойкотирующие страны запретили вещание всех катарских телеканалов и новостных ресурсов на своей территории.

BeIN Sports также заблокирован в Саудовской Аравии, однако, по данным СМИ, тысячам фанатов удалось подключиться к его вещанию через сторонние ресурсы.