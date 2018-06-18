Посол города на ЧМ: футбольная арена в Нижнем Новгороде не уступает лондонскому "Уэмбли"

Новый стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тыс. болельщиков, построен к чемпионату в историческом районе Стрелки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный стадион в Нижнем Новгороде не уступает лондонскому "Уэмбли". Такое мнение высказал журналистам спортивный комментатор, посол города на чемпионате мира по футболу Павел Занозин.

Новый стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тыс. болельщиков, построен к чемпионату в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияние двух крупных рек - Волги и Оки.

"Мне кажется, это точно один из лучших стадионов на чемпионате мира и, значит, один из лучших стадионов в мире вообще. Никогда не думал, что я это скажу, потому что не думал, что в Нижнем Новгороде это возможно. Я сегодня сидел в комментаторской и понимал, что это ничем не хуже "Уэмбли", - сказал он, оценивая первый прошедший матч на арене, в котором в понедельник сыграли сборные Швеции и Южной Кореи.

Занозин поделился, что болельщики, с которыми он виделся или общался, были счастливы находиться на трибунах. "Я очень рад, что в России может быть вот так. Я думаю, что для очень многих людей, которые приехали или еще приедут к нам, огромное открытие, что в России может быть так классно", - добавил он.

Нижний Новгород также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста- Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.