Куртуа: хорошая игра в обороне поможет сборной Бельгии в следующих матчах на ЧМ

Сборная Бельгии в понедельник в стартовом матче на чемпионате мира разгромила команду Панамы со счетом 3:0

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Хорошо выстроенная оборона команды Бельгии поможет ей в будущих матчах на чемпионате мира по футболу. Такое мнение высказал журналистам вратарь бельгийской команды Тибо Куртуа.

"Время от времени у сборной Панамы были шансы выйти к нашим воротам 3 на 2 [футболиста], но это было лишь дважды. У нас хорошо структурированная команда, поэтому когда были опасные моменты Эден Азар и Дрис Мертенс хорошо прикрывали меня, так что я чувствовал себя спокойно. Шанс на подобные ситуации в будущих матчах могут быть всегда, но в обороне мы хороши, так что все будет нормально", - сказал Куртуа.

Куртуа также добавил, что пока что не думает о личных достижениях и сконцентрирован на успехе команды на чемпионате мира. "Мы здесь для того, чтобы играть и выигрывать", - отметил Куртуа.

Следующие матчи в рамках группы G бельгийцы проведут против сборных Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).