История встреч

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18 июня, 22:55
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над командой Туниса в матче ЧМ-2018
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 2:1

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе в Волгограде.

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Для него этот мяч стал первым в карьере на самых крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы) в составе английской команды. На первой добавленной ко второму тайму минуте Кейн забил победный мяч, оформив дубль. Форвард забил 15 мячей в 25 матчах за сборную, только Гари Линекер отличался чаще (20) в первых 25 играх за национальную команду.

В составе сборной Туниса голом отметился полузащитник Ферджани Сасси. На 35-й минуте он забил с пенальти. На 16-й минуте из-за травмы был заменен вратарь сборной Туниса Муэз Ассен, место в воротах занял Фарук Бен-Мустафа.

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Ранее в понедельник был сыгран другой матч группы G, на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Бельгии разгромила команду Панамы со счетом 3:0. Таким образом, бельгийцы лидируют в группе с тремя очками. Они опережают англичан, в активе которых также три очка, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Панамцы и тунисцы очков не набрали.

В следующем матче 24 июня сборная Англии в Нижнем Новгороде сыграет с командой Панамы. Сборная Туниса 23 июня встретится с бельгийцами на стадионе "Спартак" в Москве.

На "Волгоград-Арене", где прошел матч, был установлен рекорд посещаемости. На игру пришло 41 064 зрителя. Волгоград стал последним из 11 российских городов, принимающих чемпионат мира, где был сыгран матч первенства. Матчи чемпионата мира уже прошли на 12 стадионах в 11 городах России.

История встреч

Сборные Англии и Туниса третий раз встречались друг с другом. Второй раз победа досталась англичанам, еще один раз команды сыграли вничью. На групповом этапе чемпионата мира 1998 года сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Туниса. В том матче все 90 минут на поле провел главный тренер нынешней сборной Гарет Саутгейт.

Сборная Англии никогда не проигрывала командам из Африки на чемпионатах мира, трижды она играла вничью и четыре раза побеждала. Сборная Туниса провела девятый матч с командами из Европы на мировых первенствах. Ни разу тунисцы не смогли одержать победу, трижды сыграв вничью и шесть раз проиграв.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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