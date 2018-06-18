Встреча завершилась со счетом 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира. Нижний Новгород принял первую игру мирового первенства. Понедельник фактически стал выходным днем для многих жителей Нижнего Новгорода, матч начинался в 15:00, и самые преданные поклонники футбола отпросились с работы, чтобы вместе с зарубежными гостями проследовать по ставшим пешеходными улицам до стадиона, который расположен недалеко от места слияния Оки и Волги. Солнечный день еще ярче сделали шведские болельщики в футболках желтого цвета, они были шумны и многочисленны. Южнокорейцев было меньше, и вели они себя скромно, поясняя это тем, что у них "такая культура боления". Однако находились исключения: на стадионе самыми колоритными были четверо мужчин из азиатской страны, которые в нарядах шаманов играли на бубнах. Как отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, половина стадиона была в желтом цвете и из секторов со шведскими фанатами на протяжении всей встречи слышались постоянные крики поддержки. Южнокорейцы тоже поддерживали свою команду, но слегка поникли после забитого пенальти в ворота их команды и даже прерывали ход пущенной по трибунам "волны". Российским болельщикам несколько раз удавалось перекричать шведов, и по стадиону разносилось звонкое "Россия!". На стадионе можно было встретить фанатов почти со всех континентов, все они восхищались страной, городом и отмечали красоту российских девушек. По официальным данным, встреча собрала рекордные 42 300 зрителей при вместимости арены в 45 тыс. Предыдущее достижение - 42 100 человек - было зафиксировано 6 мая, в день торжественного открытия стадиона. Тогда нижегородский "Олимпиец" принимал клуб "Луч-Энергия" из Владивостока в матче Футбольной национальной лиги. Шведский триумф Команды осторожно начали матч, поочередно контролируя мяч преимущественно на своей половине поля. Но ближе к середине первого тайма шведы захватили инициативу, все чаще доставляя проблемы голкиперу команды Южной Кореи. Тем не менее вскрыть оборону соперника шведам по итогам 45 минут не удалось. Во второй половине встречи сборная Швеции продолжила давление.

Стоит отметить, что у футболистов шведской команды в некоторых моментах возникали вопросы к работе главного арбитра Хоэля Агилара из Сальвадора, который, по мнению шведов, не замечал явных нарушений со стороны южнокорейцев. На 63-й минуте матча случился очередной спорный эпизод, в результате которого в чужой штрафной под давлением соперника упал шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон. Свисток Агилара вновь не прозвучал, шведские игроки стали активно протестовать, и арбитр принял решение обратиться системе видеопомощи (VAR). В результате сальвадорец указал на одиннадцатиметровый. К точке подошел капитан команды Андреас Гранквист, который хладнокровно развел голкипера соперника и мяч по разным углам ворот. Матч так и закончился, а Гранквист был признан лучшим игроком встречи. По завершении матча футболисты обеих команд поблагодарили своих фанатов, а игрок сборной Швеции Альбин Экдаль перепрыгнул через ограждение и, выражая признательность, раздавал автографы. "Мы могли бы первые 10 минут лучше сыграть и забить по меньшей мере два мяча. Но мы гордимся, что порадовали болельщиков", - отметил по окончании матча Гранквист. Главный тренер сборной Швеции рассказал, что испытывал неприятные ощущения после первого тайма, когда его подопечные никак не могли выйти вперед в счете. "Первые 10 минут противникам удавалось играть на нашей половине, они делали длинные передачи, но вратарь справлялся с этим, и мы заиграли методичнее. Немножко меня напугал счет 0:0 после первого тайма, испытывал дискомфорт. Но во втором тайме дали возможность пробить пенальти, и мы довели матч до победы", - объяснил Янне Андерссон. Наставник южнокорейцев предположил, что проблемы его команды отчасти были связаны с высоким ростом шведских футболистов. "Они выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведскому вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких. Это реальная угроза для их противников", - отметил специалист. Высокий уровень организации На матче в Нижнем Новгороде присутствовало много статусных гостей. В их числе президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. "Судя по тому, что мы сегодня увидели и до матча, и во время, и после, все у нас в порядке. В ближайшее время получим детальную информацию и проведем детальный разбор, - сказал Дворкович. - Пока все смотрится очень хорошо, у всех хорошие отзывы об организации [матча в Нижнем Новгороде]".

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