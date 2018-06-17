Меркадо: критика в адрес сборной Аргентины на ЧМ-2018 абсолютно заслуженная

В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1)

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины заслужили критику в свой адрес после ничейного результата в матче группового этапа чемпионата мира с командой Исландии. Об этом на пресс-конференции заявил защитник национальной команды Габриэль Меркадо. В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1).