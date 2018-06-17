Меркадо: критика в адрес сборной Аргентины на ЧМ-2018 абсолютно заслуженная

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины заслужили критику в свой адрес после ничейного результата в матче группового этапа чемпионата мира с командой Исландии. Об этом на пресс-конференции заявил защитник национальной команды Габриэль Меркадо.
В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1).
"После ничейного результата со сборной Исландии мы испытываем огромное давление перед матчем с хорватами. Мы стараемся не обращать внимания на критику со стороны средств массовой информации, хотя и понимаем, что она абсолютно заслуженная. Поверьте, все мы прекрасно осознаем текущее положение дел и приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию. Я призываю аргентинских болельщиков объединиться перед матчем со сборной Хорватии и болеть за нашу сборную всем сердцем, тогда невозможное станет возможным", - сказал Меркадо.
"Мы полностью сконцентрированы на матче против команды Хорватии. Игра против исландцев уже в прошлом. Я обещаю, что в следующем матче вы увидите абсолютно другую сборную Аргентины", - добавил Меркадо.
Матч группы С Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.