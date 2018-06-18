Встречу посетили 41064 зрителя

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Волгоград-Арена" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. По официальным данным, встреча собрала 41064 зрителя.

В понедельник на стадионе "Волгоград-Арена" проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса.