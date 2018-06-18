ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Волгоград-Арена" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. По официальным данным, встреча собрала 41064 зрителя.
В понедельник на стадионе "Волгоград-Арена" проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса.
Предыдущий рекорд был установлен 9 мая 2018 года на финальном матче Кубка России, в котором сыграли "Тосно" и курский "Авангард" (2:1). Тогда на стадион пришли 40 тысяч 373 человека.
Стадион "Волгоград-Арена" построен к чемпионату мира 2018 года. Арена располагается на бровке берегового склона Волги, вблизи городского парка и Мамаева кургана.
На групповой стадии чемпионата мира на "Волгоград- Арене" также пройдут матчи сборных Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).