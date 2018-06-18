Торган Азар: команда Бельгии изматывала панамцев в 1-м тайме, чтобы после пойти в атаку

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии, которая обыграла команду Панамы со счетом 3:0, выбрала тактику изматывания противника для первого тайма с последующим переходом в атаку. Об этом рассказал журналистам полузащитник бельгийцев Торган Азар.
"Сборная Панамы относится к такому типу команд, которых нужно изматывать физически, поэтому мы тянули время, чтобы они истощились. В конце концов усталость взяла над ними верх, и появились моменты для маневров и атаки, которые позволили нам забить три хороших гола", - сказал футболист.
Старший брат Торгана, полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, который отдал голевую передачу на нападающего Ромелу Лукаку в матче с командой Панамы, отметил, что игра была непростой. "Это была тяжелая игра, панамцы предприняли очень много усилий, но во втором тайме сбавили обороты. Во втором тайме мы собрались и сделали все, чтобы выиграть, под конец мы тоже немного устали, так что нам есть над чем работать в будущих играх", - сказал Эден Азар.
Он также добавил, что играть с братом ему нравится и выразил надежду на будущие матчи вместе с ним. "Редко получается так, что два брата играют на одном чемпионате. Надеюсь, что сможем еще больше матчей сыграть вместе", - заключил Азар.
Торган Азар, наоборот, считает, что родственные связи на поле не имеют значения. "Я не думал о том, что играю с братом. Важно, что команда выигрывает, как у нас получилось сегодня. Я играю в команде, я ее часть, поэтому не важно, играешь ли ты с братом или с кем-то другим", - отметил Торган.
Следующие матчи в рамках группы G бельгийцы проведут против сборных Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).