Торган Азар: команда Бельгии изматывала панамцев в 1-м тайме, чтобы после пойти в атаку

Встреча завершилась победой бельгийцев со счетом 3:0

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии, которая обыграла команду Панамы со счетом 3:0, выбрала тактику изматывания противника для первого тайма с последующим переходом в атаку. Об этом рассказал журналистам полузащитник бельгийцев Торган Азар.

"Сборная Панамы относится к такому типу команд, которых нужно изматывать физически, поэтому мы тянули время, чтобы они истощились. В конце концов усталость взяла над ними верх, и появились моменты для маневров и атаки, которые позволили нам забить три хороших гола", - сказал футболист.

Старший брат Торгана, полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, который отдал голевую передачу на нападающего Ромелу Лукаку в матче с командой Панамы, отметил, что игра была непростой. "Это была тяжелая игра, панамцы предприняли очень много усилий, но во втором тайме сбавили обороты. Во втором тайме мы собрались и сделали все, чтобы выиграть, под конец мы тоже немного устали, так что нам есть над чем работать в будущих играх", - сказал Эден Азар.