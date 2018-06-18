Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Ростов- на-Дону на матч ЧМ с уругвайцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Саудовской Аравии прилетели в Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле гостиницы, куда приехали заселяться саудовцы, не было ни одного болельщика.
Во вторник сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию для журналистов. Встреча группы А с уругвайцами состоится в среду.
Команда Саудовской Аравии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Санкт-Петербурге и в перерыве межу матчами тренируется на базе футбольного клуба "Зенит".
В первом матче на чемпионате мира саудовцы уступили сборной России со счетом 0:5. В рамках группового этапа сборной Саудовской Аравии также предстоит сыграть 25 июня в Волгограде с командой Египта.