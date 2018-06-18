Игрок: дебют сборной Панамы на чемпионате мира является историческим моментом для страны

В понедельник панамские футболисты в стартовом матче на чемпионате мира уступили сборной Бельгии со счетом 0:3

В понедельник панамские футболисты в стартовом матче на чемпионате мира уступили сборной Бельгии со счетом 0:3. Эта игра стала дебютной для панамской команды в истории мировых первенств.

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Дебют национальной сборной на чемпионате мира по футболу является историческим и очень эмоциональным моментом для панамского народа. Такое мнение высказал журналистам капитан сборной Панамы Роман Торрес.

"Это исторический и эмоциональный момент для страны. Представлять Панаму, слышать наш гимн на поле - это очень впечатляет. Сегодня произошло то, что должно было произойти, теперь нам остается только готовиться и ждать следующего матча", - сказал Торрес.

На матче, который прошел на сочинском стадионе "Фишт", присутствовал президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес. "Мы испытываем огромную гордость, что наш президент присутствовал здесь", - отметил Торрес. "Также мы считаем Сочи очень красивым городом, хотя в Саранске [где базируется сборная Панамы во время ЧМ-2018] нам тоже понравилось", - добавил он.

По мнению капитана панамцев, их сборная могла забить бельгийцам, но команду Панамы подвели мелкие ошибки. "В первом тайме у нас были шансы, чтобы забить. Были возможности забить ответный гол и во втором тайме, но мы совершали мелкие ошибки. Против такой сборной, как Бельгия, мы не могли позволить себе ошибаться", - заключил Торрес.

Следующие матчи в рамках группы G сборная Панамы проведет с командами Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).