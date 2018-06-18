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18 июня, 22:07
Павон: матч против хорватов станет решающим для сборной Аргентины на ЧМ-2018
Кристиан Павон (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Аргентинская команда во время турнира живет и тренируется в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии будет определяющим для футболистов сборной Аргентины. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий аргентинской команды Кристиан Павон.

Аргентинская команда во время турнира живет и тренируется в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах. В понедельник аргентинские футболисты провели очередную тренировку. Матч группы С Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.

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"Если говорить начистоту, то, сыграв вничью со сборной Исландии (1:1), мы провалили старт чемпионата мира. Теперь для нашей сборной наступает определяющий момент, матч против команды Хорватии станет решающим для сборной Аргентины на чемпионате мира. Мы должны победить во что бы то ни стало, если хотим продолжить борьбу за титул. Нас ожидает сложнейшая и открытая игра, и на сегодняшний день я не могу назвать нас фаворитами в этом противостоянии", - сказал Павон.

"Сборная Хорватии имеет в своем составе одного из лучших полузащитников мира - Луку Модрича, а также ряд первоклассных игроков. Наверняка они сделают ставку на контроль мяча. Это очень опасная сборная, мы сразу поняли, что нам будет далеко непросто, когда жеребьевка определила их к нам в группу. Несмотря на всю сложность ситуации, мы выйдем бороться с одним только желанием победить, а также надеждой, что наши болельщики будут гнать нас вперед", - добавил футболист.

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