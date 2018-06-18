Google выпустила посвященный ЧМ-2018 дудл, созданный российской художницей

Всего на главной странице поисковика в течение месяца появится 32 дудла, нарисованных художниками из разных стран

Google выпустил дудл, посвященный чемпионату мира по футболу. Рисунок создала художница Арина Шабанова.

Дудл выполнен в национальных русских мотивах, сообщила пресс-служба компании.

Работа над проектом "дала художнице возможность углубиться в корни русского характера", отмечается в сообщении. "Детство почти каждого русского человека наполняли две вещи - это чтение русских сказок и игра в футбол на улице. Я попыталась совместить эти два элемента из жизни ребенка", - заявила Шабанова.

Дудл создан в рамках серии логотипов, посвященных главному футбольному событию года. Художники-дудлеры из 32 стран-участниц подготовили тематические дудлы - у каждого дудлера был один базовый шаблон, включая неотъемлемые атрибуты игры - футбольный мяч и ворота. Все дудлы объединяет одна тема "Как играют в футбол в моей стране".

Дудлы будут появляться на главной странице поисковика до 15 июля.