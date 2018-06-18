Блащиковский готов пропустить матч ЧМ с сенегальцами, если это пойдет полякам на пользу

Сборная Польши на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Сенегала (19 июня, стадион "Спартак", Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград)

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковский с уважением примет решение тренера не выпускать его на поле в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу против сенегальцев, если это принесет пользу команде. Об этом Блащиковский заявил на пресс-конференции.

"Каждый матч за национальную команду - это честь для меня, завтрашняя игра не станет исключением. Да, если завтра я выйду на поле, то этот матч станет для меня 100-м за сборную, но личные достижения здесь не важны, самое главное - это командный дух. Не знаю, попаду ли в основной состав на матч против сенегальцев, это решит тренер, и я приму его решение с уважением. Самое главное - благо команды, мы сделаем все возможное, чтобы победить команду Сенегала", - сказал Блащиковский.