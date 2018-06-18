Тренер: бельгийские футболисты в матче ЧМ ошибались из-за стремления к идеальной игре

Матч между командами Бельгии и Панамы состоялся на сочинском стадионе "Фишт" и завершился победой бельгийцев со счетом 3:0

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Стремление к идеальной игре иногда приводило бельгийских футболистов к ошибкам в матче с командой Панамы на чемпионате мира. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Матч между командами Бельгии и Панамы состоялся на сочинском стадионе "Фишт" и завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

"Простых игр нет, панамцы по ходу матча стали действовать эффективно, и мы не всегда знали, как правильно с этим справляться, это нас взволновало. Нужно играть в футбол и радоваться ему, а мы очень хотели быть идеальными, но из-за этого порой теряли мяч. Думаю, потом мы поняли, что у нас получается хорошо обороняться, мы отражали все атаки, стали больше контролировать себя, хорошо сработал [вратарь Тибо] Куртуа. Во втором тайме мы ожидали немного большего, замечательный первый гол [нападающего Дриса Мертенса] помог нам собраться и стал моральным ударом для другой команды, я горжусь своими футболистами", - сказал Мартинес.