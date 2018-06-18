Матч чемпионата мира между сборными Бельгии и Панамы в Сочи прошел без нарушений

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Нарушений правопорядка на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы (3:0), который прошел в понедельник на сочинском стадионе "Фишт", не допущено, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Стадион "Фишт" также примет матчи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.