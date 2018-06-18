САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) посоветовал болельщикам приходить на матч чемпионата мира между сборными России и Египта заранее, чтобы избежать длинных очередей и не опоздать к началу игры. Соответствующая информация для болельщиков опубликована на официальном сайте РФС.
Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи - 21:00 мск.
Отмечается, что перед матчем спонсоры проводят для болельщиков различные активности. Также РФС обращает внимание болельщиков на важность грамотного выбора вещей, которые стоит брать с собой на стадион. "Настоятельно не рекомендуем вам приходить с большими сумками, воздержитесь от проноса еды, жидкостей и селфи-палок. Вероятнее всего, их придется сдавать в камеру хранения, что приведет к потере времени после окончания матча", - сказано в сообщении.
РФС напоминает, что для посещения матча чемпионата мира, кроме билета, необходимо иметь с собой паспорт болельщика. Также приводится список предметов и веществ, которые запрещено проносить на игру. "На стадионы запрещено проходить с любыми животными, за исключением собак- проводников, при наличии ветеринарного документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку-проводника. Проход на стадион с детскими колясками разрешен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что болельщикам, желающим пронести на трибуны большой баннер, необходимо заполнить специальную заявку и приложить к ней фото баннера. Заявки должны были быть отправлены в оргкомитет не позднее чем за 20 дней до матча.
После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без своего лидера - Мохаммеда Салаха - в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.