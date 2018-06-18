Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи - 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) посоветовал болельщикам приходить на матч чемпионата мира между сборными России и Египта заранее, чтобы избежать длинных очередей и не опоздать к началу игры. Соответствующая информация для болельщиков опубликована на официальном сайте РФС.

Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи - 21:00 мск.

Отмечается, что перед матчем спонсоры проводят для болельщиков различные активности. Также РФС обращает внимание болельщиков на важность грамотного выбора вещей, которые стоит брать с собой на стадион. "Настоятельно не рекомендуем вам приходить с большими сумками, воздержитесь от проноса еды, жидкостей и селфи-палок. Вероятнее всего, их придется сдавать в камеру хранения, что приведет к потере времени после окончания матча", - сказано в сообщении.