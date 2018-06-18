Посол Аргентины в РФ: сборной России по силам дойти до полуфинала ЧМ-2018

Сборная России в матче открытия чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России по силам дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Сборная России в матче открытия чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. После первого тура россияне занимают первое место в группе, набрав три очка, на втором месте команда Уругвая (3), на третьем - Египта (0), на четвертом - Саудовской Аравии (0).