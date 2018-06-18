Посол Аргентины в РФ: сборной России по силам дойти до полуфинала ЧМ-2018

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России по силам дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
Сборная России в матче открытия чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. После первого тура россияне занимают первое место в группе, набрав три очка, на втором месте команда Уругвая (3), на третьем - Египта (0), на четвертом - Саудовской Аравии (0).
"Сборная России начала с крупной победы над командой Саудовской Аравии, поэтому считаю, что у нее хорошие шансы на успешное выступление в турнире. На мой взгляд, россияне вполне могут побороться за четвертьфинал и даже полуфинал. У сборной отличный вратарь Игорь Акинфеев - продолжатель традиций известного Льва Яшина. Конечно, было бы неправильно их сравнивать, ведь Яшин - это Яшин, но Игорь является одним из лучших голкиперов современности", - сказал Лагорио.
Чемпионат мира завершится 15 июля. Следующими соперниками россиян, которые выступают в группе А, станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара).