Командный успех сборной Бельгии по футболу является главной целью Лукаку на ЧМ-2018

Сборная Бельгии в стартовом матче на чемпионате мира разгромила команду Панамы со счетом 3:0

Сборная Бельгии в стартовом матче на чемпионате мира разгромила команду Панамы со счетом 3:0, все голы были забиты во втором тайме. Два мяча на счету Лукаку, который был признан лучшим игроком матча.

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сконцентрирован на достижениях команды, а не на личных показателях во время чемпионата мира. Об этом футболист сообщил журналистам.

"Я могу играть в разных стилях, для меня важно выбрать правильную линию, и я чаще всего бываю все-таки в правильном положении в нужное время, - прокомментировал свою игру нападающий. - У меня нет личных целей, самое главное - команда, я хочу помогать своим партнерам. Да, от меня ждут забитых голов, но прежде всего надо побеждать, работать на тренировках и находиться в лучшей форме в течение турнира".

"Для нашей команды было очень важно так хорошо начать. Знаю, что у наших игроков есть отличные качества, каждый может выстрелить. Следующая игра будет сложнее этой, надо думать уже о ней", - заключил Лукаку.

Следующие матчи в рамках группы G бельгийцы проведут против сборных Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).