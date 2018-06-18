Тренер: игроки польской сборной с пониманием относятся к использованию системы VAR на ЧМ

Впервые VAR была использована на чемпионате мира в матче группового этапа турнира между сборными Франции и Австралии (2:1)

Впервые VAR была использована на чемпионате мира в матче группового этапа турнира между сборными Франции и Австралии (2:1). Уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил пенальти в ворота австралийской команды после просмотра видеоповтора.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) не отразится на игре польской команды, футболисты сборной с пониманием относятся к этому нововведению. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер поляков Адам Навалка.

"Игроки и тренерский штаб сборной Польши готовы к тому, что во время матчей чемпионата мира будет использоваться система видеопомощи арбитрам. Нам провели презентацию и рассказали о принципах работы системы, игроки с пониманием отнеслись к этому нововведению. Не думаю, что у нас будут сложности из-за использования VAR или что это как-то повлияет на наши результаты. Я считаю, что это хорошее решение - использовать VAR в спорных моментах матча", - сказал тренер.

Специалист также отметил, что не испытывает дополнительного волнения из-за дебютного участие в чемпионате мира в качестве главного тренера национальной команды. "У меня довольно большой опыт выступления за сборную в качестве игрока, в том числе и участие в чемпионате мира. Определенный стресс есть всегда, но я не чувствую дополнительного давления или негатива в качестве главного тренера команды, наоборот, это мотивирует как можно лучше представить страну. Мы с игроками проделали большую работу над тем, чтобы стать настоящей командой и сыграться", - рассказал Навалка.

Польская сборная на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Сенегала (19 июня, стадион "Спартак", Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).