Сборная Панамы в своем первом матче на чемпионате мира уступила бельгийским футболистам со счетом 0:3

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы по футболу смотрелась достойно на фоне команды Бельгии и счастлива после дебюта на чемпионате мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер панамской команды Эрнан Гомес.

"Этот первый матч был очень сложным для сборной Панамы, потому что соперник сделал все, чтобы осложнить нам работу. Они не оставили нам никаких пустот, у них потрясающие игроки, но нам иногда удавалось набрать необходимую скорость, хотя мы не могли завершить атаки так, как нам хотелось. Конечно, это очень эмоциональный день для нас, я необыкновенно счастлив и взволнован. Думаю, что наши ребята в любом случае очень счастливы, вся наша страна радуется этому хорошему опыту, все сложилось не так плохо", - сказал Гомес.

"Мы - молодая команда, еще должны расти и развиваться, в этом матче вели себя зачастую осторожно, - продолжил наставник панамской сборной. - После первого гола мы потеряли фокус, это усложнило нам жизнь, мы создавали пространство для бельгийцев, не для себя. Да, мы могли бы пару раз забить, я делал рискованные решения, мы действовали очень быстро. Сегодняшний результат нормален, все должны быть довольны, я сказал ребятам, что они играли сегодня достойно".

Желтые карточки не изменят игру панамцев

Матч сборных Панамы и Бельгии стал пока самым грубым на ЧМ-2018 по количеству желтых карточек (8), в составе панамцев предупреждения получили пять футболистов. В случае второй желтой карточки по ходу турнира игрок будет вынужден пропустить следующий матч, однако Гомес в связи с этим не планирует менять основу своей команды.

"Пока об этом не думаю, у нас есть своя основа, мы должны ее удержать. Мы опять будем играть с серьезным соперником, но такая уж группа, сегодня мы уже многому научились. Нашим игрокам надо было с самого начала быть спокойными, дальше надо будет тоже много стараться. Мы очень хорошо организованная команда, но иногда играем слишком жестко, хотя у нас никогда нет намерения что-то специально устраивать, но ведь мужчины - это сильные ребята, я видел, что и бельгийцы играли жестко", - отметил Гомес.

"Действительно, существует большая разница между сборными Бельгии и Панамы, могла быть и больше разница голов. Никому не нравится проигрывать, но подумайте, какие у нас были соперники, какая была наша история развития. Да, мы готовы не так, как европейские игроки, но мы постараемся восстановиться и будем продолжать играть как можно лучше", - добавил тренер.

Следующие матчи на чемпионате мира сборная Панамы проведет с командами Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). Чемпионат мира завершится 15 июля.