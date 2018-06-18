Зрителей на матчах чемпионата мира в Волгограде попросят не бросать мусор на трибунах

Об этом ТАСС заявил мэр города Андрей Косолапов

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Зрителей во время матчей чемпионата мира по футболу в Волгограде попросят не бросать на трибунах шелуху от семечек и прочий мусор. Об этом ТАСС заявил мэр города Андрей Косолапов.

"Бороться специально не будут, просто вежливо попросят не мусорить на трибунах. Если ты все это [мусор] в кулечек или куда-то в пакет собираешь, никаких проблем. К тому же матчи должны быть настолько захватывающими, что будет не до семечек", - сказал Косолапов.

Первый матч чемпионата мира пройдет в Волгограде в понедельник. В рамках группового этапа на стадионе "Волгоград-Арена" сыграют команды Туниса и Англии. Матч начнется в 21:00 мск.