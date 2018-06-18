Защитник сборной Ирана по футболу Чешми из-за травмы выбыл до конца ЧМ-2018

Чешми получил травму на тренировке команды в субботу

ТАСС, 18 июня. Защитник сборной Ирана Рузбе Чешми из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Чешми получил травму на тренировке команды в субботу. После прохождения медицинского осмотра стало ясно, что из-за повреждения 24-летний защитник не сможет больше выйти на поле на чемпионате мира. По прогнозам врачей, он выбыл минимум на четыре недели.

Иранские футболисты прибыли в Казань в понедельник в 18:35 мск. Несмотря на травму, Чешми прилетел вместе с командой в Казань на второй матч группового этапа с испанцами, который пройдет в среду. В гостиницу, где размещается команда, он вышел из автобуса на костылях, передает корреспондент ТАСС с места события.

В первом матче на чемпионате мира иранцы обыграли сборную Марокко со счетом 1:0. Чешми провел на поле все 90 минут. После первого тура сборная Ирана с тремя очками возглавляет группу B, опережая португальцев и испанцев, в активе которых по одному очку. В заключительном туре группового этапа иранцы 25 июня в Саранске встретятся с португальцами.

Чешми играет за иранский клуб "Эстегляль", в составе которого в прошедшем сезоне провел 38 матчей и забил три мяча. За сборную Ирана Чешми провел 10 матчей и забил один гол.