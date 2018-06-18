Тренер: сборная Польши в оптимальной форме подошла к матчу ЧМ против команды Сенегала

Польская сборная на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Сенегала (19 июня, стадион "Спартак", Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград)

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу находится в оптимальной форме перед своим первым матчем группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер польской сборной Адам Навалка. "Мы начали готовиться к матчу против сборной Сенегала сразу же после жеребьевки. Все сильные и слабые стороны соперника были проанализированы и разобраны, сенегальская сборная - сильная команда. У нас есть определенные идеи насчет того, как действовать в атаке, также пока не буду раскрывать детали нашей игры в обороне, но могу сказать, что мы оптимально готовы. На таких турнирах любая игра может стать ключевой, но независимо от результата завтрашнего матча, чемпионат мира на этом не закончится", - сказал тренер.

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