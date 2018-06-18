Тренер: сборная Польши в оптимальной форме подошла к матчу ЧМ против команды Сенегала

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу находится в оптимальной форме перед своим первым матчем группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер польской сборной Адам Навалка.
"Мы начали готовиться к матчу против сборной Сенегала сразу же после жеребьевки. Все сильные и слабые стороны соперника были проанализированы и разобраны, сенегальская сборная - сильная команда. У нас есть определенные идеи насчет того, как действовать в атаке, также пока не буду раскрывать детали нашей игры в обороне, но могу сказать, что мы оптимально готовы. На таких турнирах любая игра может стать ключевой, но независимо от результата завтрашнего матча, чемпионат мира на этом не закончится", - сказал тренер.
Из-за травмы встречу с командой Сенегала может пропустить защитник польской сборной Камиль Глик. "С самого начала работы с командой тренерский штаб старался быть готовым к возможным потерям игроков из-за карточек или травм и продумывать несколько вариантов решений по составу. Глик получил серьезную травму на тренировке и, несмотря на то, что он тренируется с командой, пока не ясно, выйдет ли он на поле завтра, - сообщил Навалка. - Что касается вратарской линии, то только после тренировки я решу, кто будет защищать ворота в матче против Сенегала".
"Сенегальская команда опасна быстрыми атаками, у них есть сильные игроки, выступающие за известные клубы. Матч будет сложным, но мы считаем, что сможем победить, может быть, с минимальным преимуществом. Что касается остальных команд (сборные Колумбии и Японии - прим. ТАСС), то наша группа получилось довольно ровной по составам и мастерству игроков, матчи группового этапа должны получиться очень интересными", - заключил специалист.
Польская сборная на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Сенегала (19 июня, стадион "Спартак", Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).