Эль-Хадари: вратари становятся жертвами политики ФИФА по смене мячей ЧМ

По словам голкипера, который в первом матче турнира остался в запасе, египтяне хорошо подготовились к матчу против сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Вратари становятся жертвами политики Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которой на каждый следующий чемпионат мира выпускается новый мяч. Такое мнение на пресс-конференции высказал 45-летний голкипер сборной Египта Эссам Эль- Хадари, самый возрастной из участников турнира в России.

"Да, мы жертвы ФИФА и того, что футбол постоянно развивается, и на каждый турнир изготавливается новый мяч. Мяч удобен для бутсы вратаря, но не для перчатки голкипера. Вратари страдают больше всего от постоянной смены мячей. Но какой нам мяч дали - таким и надо играть", - сказал Эль-Хадари.

По словам голкипера, который в первом матче турнира остался в запасе, египтяне хорошо подготовились к матчу против сборной России. "Все игроки счастливы приехать сюда, на финальную часть чемпионата мира. У нас есть свои цели, физически и психологически мы готовы к игре. Мы хорошо отдохнули после первой встречи", - сказал Эль-Хадари, выразив надежду, что во вторник сможет сыграть восстановившийся после травмы лидер сборной Египта Мохаммед Салах.

После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.