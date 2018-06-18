Кейн и Стерлинг вошли в состав сборной Англии на матч ЧМ-2018 с командой Туниса

Также стал известен состав сборной Туниса на игру

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Нападающие Гарри Кейн и Рахим Стерлинг вошли в стартовый состав сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

Также стал известен состав сборной Туниса на игру: Муэ Ассен, Сиам Бен-Юссеф, Яссин Мерья, Дилан Бронн, Али Маалул, Анис Бадри, Ферджани Сасси, Элье Скири, Фахреддин Бен-Юссеф, Вахби Хазри, Наим Слити.

Матч группы G между сборными Англии и Туниса пройдет в Волгограде. Начало встречи - 21:00 мск.