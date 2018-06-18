Болельщики ЧМ-2018 попробовали национальную кухню в Ингушетии и пообщались с Евкуровым

Они также побывали на Мемориале памяти и славы, где им рассказали об истории региона, а затем отправились в ингушские семьи, которые ранее подали заявку на прием гостей в рамках тура

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Гастрономический халяль-тур, организованный комитетом по туризму Ингушетии собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, и столько же туристов из регионов страны. Гости попробовали блюда национальной кухни, поднялись на стометровую башню в Магасе и пообщались с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

"Около 20 участников тура это гости из регионов СКФО и Центральной части России, а болельщики прибыли на чемпионат из Америки, Испании, Италии. Коста-Рики, Филиппин, Польши и Греции. Приятно, что некоторые заграничные туристы приехали в республику во второй раз, но именно в халяль-туре участвуют впервые", - сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму Ингушетии Марем Оздоева.

Участники тура побывали на Мемориале памяти и славы, где им рассказали об истории региона, а затем отправились в ингушские семьи, которые ранее подали заявку на прием гостей в рамках тура. Туристам рассказали об обычаях, традиции проведения в республике мусульманского праздника Ураза-байрам и угостили национальными блюдами.

"Я приехал из Америки, чтобы болеть за Мексику и Россию на чемпионате мира. В Ингушетии я бывал раньше, а сейчас мне понравилось гостеприимство семьи, у которой мы были. Я еще не видел, чтобы на одном столе было столько блюд из мяса, пища тяжелая, но мне понравилось, а на башне было страшно из-за стеклянного пола, но вид красивый, мы увезем с собой много фотографий", - сказал ТАСС турист Эндрю Слэйтс. У стометровой башни Согласия в столице региона Магасе туристов и болельщиков ЧМ-2018 встретил глава республики. Он пригласил гостей чаще приезжать в регион и посетить горный район Ингушетии.

"Мне приятно, что в нашу республику ежегодно приезжает все больше туристов, что вы уезжаете из нашего региона с положительными эмоциями. Приглашаю вас вернуться, чтобы побывать в горной части региона, где много древних памятников архитектуры, мы с удовольствием примем каждого, кто приедет к нам в гости. А командам, за которые вы болеете на чемпионате мира, желаю побед, но всем сердцем болею за сборную России", - обратился к туристам Евкуров.

Первый гастрономический тур в Ингушетии прошел в 2015 году. Ранее комитет по туризму республики сообщал, что в период ЧМ-2018 Ингушетию посетят около 15 тысяч туристов, большая часть которых - иностранцы. С учетом этого общий туристический поток в Ингушетию в 2018 году увеличится до 82 тысяч человек. В 2017 г. было около 53 тыс. человек.