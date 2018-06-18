Салах тренируется со сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 с командой России

Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице группы А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу проводит тренировку перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Занятие проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

В тренировке принимает участие нападающий Мохаммед Салах. Он получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе.

После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице. Матч второго тура чемпионата мира между сборными России и Египта пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург". Игра начнется в 21:00 мск.