Панов: Инфантино высоко оценил организацию первого матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

В понедельник на стадионе "Нижний Новгород" сборная Швеции в матче группы F победила южнокорейцев со счетом 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня./ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил организацию первого в Нижнем Новгороде матча чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

В понедельник на стадионе "Нижний Новгород" сборная Швеции в матче группы F победила южнокорейцев со счетом 1:0.

"У нас на матче присутствовал Джанни Инфантино. Он в первый раз приехал в город. Он дал очень высокую оценку как подготовке первого матча, так и стадиону", - сказал глава города.

Нижний Новгород также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста- Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.