Польская сборная в полном составе тренируется перед матчем с командой Сенегала на ЧМ-2018

Защитник польской сборной Камиль Глик занимается вместе с командой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Польши занимаются на открытой тренировке команды перед матчем со сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со столичного стадиона "Спартак".

Защитник польской сборной Камиль Глик занимается вместе с командой. Из-за повреждения левого плеча он провел несколько предыдущих тренировок по индивидуальному плану. Решение об участии игрока в матче против команды Сенегала будет принято во вторник.

Футболисты и тренерский штаб сборной Польши базируются в Сочи. В понедельник команда прилетела в Москву, чтобы сыграть в своем стартовом матче чемпионата мира против сборной Сенегала (группа H). Матч состоится 19 июня на стадионе "Спартак".

На групповом этапе чемпионата мира сборная Польши, помимо игры с сенегальцами, проведет встречи с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).