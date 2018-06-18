Посол Аргентины в РФ: аргентинская сборная в восторге от условий на базе в Бронницах

Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству, считает Рикардо Лагорио

БРОННИЦЫ /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины очень довольны условиями на тренировочной базе в подмосковных Бронницах. Об этом журналистам сообщил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Аргентинская команда проводит подготовку к турниру в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина в Бронницах. В понедельник тренировка была открытой для представителей СМИ последние 15 минут.

"На тренировочной базе сборной Аргентины по футболу в Бронницах созданы все условия для успешной подготовки к матчам чемпионата мира. Все футболисты в восторге. Я лично посещал тренировочную базу и место проживания аргентинской команды и могу заверить, что все хорошо. Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству, и теперь успех выступления нашей сборной на чемпионате мира зависит только от самих футболистов", - сказал Лагорио.

"Не буду загадывать, как далеко пройдет наша сборная. Есть всем известная поговорка, что матч длится 90 минут и за это время можно дважды проиграть, трижды сыграть вничью и один раз выиграть. Хотелось бы пожелать, чтобы сборные России и Аргентины встретились между собой на турнире на самой последней стадии, а в матче победил сильнейший", - добавил Лагорио.

В субботу сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1. В матче второго тура группы D сборная Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде.