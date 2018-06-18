Тойвонен назвал заслуженной победу сборной Швеции над южнокорейцами на ЧМ-2018

В понедельник в матче группы F шведы победили южнокорейцев - 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции заслуженно победила команду Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал шведский нападающий Ула Тойвонен.

В понедельник в матче группы F шведы победили южнокорейцев - 1:0. Автором гола стал Андреас Гранквист, который реализовал 11-метровый удар на 65-й минуте. Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

"Да, это был странный эпизод с нарушением на [Викторе] Классоне. Но пенальти был назначен, и мы рады этому, VAR сегодня нам помогла. В любом случае мы сегодня лучше смотрелись на поле и играли в более интересный футбол. У нас было больше шансов забить, наша победа заслуженная", - сказал Тойвонен.

На чемпионате мира сборная Швеции в следующих матчах группового этапа сыграет с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).