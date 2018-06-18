Автор гола в ворота бразильцев швейцарец Цубер в понедельник тренировался индивидуально

Матч между сборными Швейцарии и Бразилии прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:1

ТОЛЬЯТТИ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии провели первую тренировку после ничьи в матче группового этапа чемпионата мира с командой Бразилии. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Швейцарии и Бразилии прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:1. На гол Фелипе Коутиньо команда Швейцарии ответила точным ударом Стивена Цубера.

Тренировочное занятие прошло в понедельник на стадионе "Торпедо" в Тольятти. По индивидуальной программе занимались полузащитники Цубер, Гранит Джака, Блерим Джемайли и защитники Стефан Лихтштайнер и Рикардо Родригес. Защитник Мануэль Аканджи, полузащитники Валон Бехрами и Джердан Шакири, а также нападающий Харис Сеферович тренировку пропустили.

Следующий матч группового этапа швейцарские футболисты проведут 22 июня в Калининграде против сборной Сербии.