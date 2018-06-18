По словам главного тренера египтян Эктора Купера, форвард является ключевым игроком в составе его команды

Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи - 21:00 мск.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов сыграть против команды России в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер египтян Эктор Купер.

Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе.

"Салах готов играть. Мы еще раз проверим, надеюсь, он сможет выйти на поле. Он необходимый элемент нашей команды", - сказал Купер.

"Думаю, что у каждого тренера есть своя стратегия. Давайте не будем забывать, что наша команда - это не только Салах. Здорово, если соперник сосредоточится только на Салахе. Это ключевой игрок нашей команды, но мы готовимся к играм, не концентрируясь на каком-то одном игроке соперника", - добавил Купер.

Салах - это наступательное оружие сборной Египта

По мнению Купера, Салах сейчас входит в десятку лучших игроков мира. "У меня нет никаких сомнений, что это большая честь - тренировать такого футболиста, - признался аргентинский тренер. - Он талант, но он скромен, всегда играет на команду, для меня это чрезвычайно важно".

"Салах - это игрок, на которого мы можем положиться. Это не гарантия успеха, но это наше наступательное оружие. Его отсутствие сказывается на игре. Надеюсь, он сыграет, я оптимист", - сказал Купер в заключение.

После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.