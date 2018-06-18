Купер: опыт поражения от уругвайцев принесет пользу сборной Египта в игре с россиянами

Тренер египтян указал на важность возвращения в команду Мохаммеда Салаха перед игрой со сборной России

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Опыт от проигрыша сборной Уругвая в первом матче группового этапа на чемпионате мира по футболу принесет пользу команде Египта в предстоящей игре со сборной России. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа" , заявил в понедельник главный тренер египетской национальной команды Эктор Купер.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге (начало - 21:00 мск). В первом туре россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).

"Проигрыш сборной Уругвая был болезненным, но мы многое приобрели, и опыт от этого поражения принесет нам пользу в игре со сборной России", - сказал Купер. "Тот, кто говорит, что мы не победим команду России, должен еще представить доказательства своей уверенности", - указал тренер египетской национальной сборной. "Мы очень уважаем сборную России, но победа всегда является нашей главной целью, даже если мы встречаемся с чемпионами мира - командой Германии", - добавил Купер.

Тренер указал на важность возвращения в команду Мохаммеда Салаха перед игрой со сборной России. "Он [Салах] один из сильнейших футболистов мира, он может спутать все планы соперников, а его игра непредсказуема для защитников", - считает Купер. Вместе с тем, по его словам, "мы не должны полагаться на мастерство только одного игрока, так как футбол - это игра командная".