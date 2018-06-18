Ки Сон Ён: южнокорейцы должны как можно быстрее забыть поражение от шведов на ЧМ

В понедельник сборная Южной Кореи уступила в своем первом матче на чемпионате мира команде Швеции в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи должна как можно быстрее забыть поражение от команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник южнокорейцев Ки Сон Ён.

В понедельник сборная Южной Кореи уступила в своем первом матче на чемпионате мира команде Швеции (0:1) в Нижнем Новгороде.

"Непростой для нас матч был сегодня, но нам стоит поскорее о нем забыть. Уже через несколько дней нас ждут более грозные соперники. Да, сегодняшняя игра могла закончиться иначе, но сопернику повезло больше", - считает футболист.

Накануне в Москве прошла встреча сборных Мексики и Германии, которая завершилась победой североамериканцев над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. В следующих играх южнокорейцы встретятся с командами Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).

"У мексиканцев отличная команда с быстрыми ребятами. Вчера я увидел, насколько хорошо они готовы тактически. Нас ждет гораздо более тяжелая игра, нежели сегодня. Но у нас очень дисциплинированная команда, чтобы сдержать мексиканцев", - сказал Ки Сон Ён.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.