Сватковский: Нижний Новгород принял первый матч ЧМ-2018 успешно и без инцидентов

Вице-губернатор Нижегородской области отметил, что на стадионе и за его пределами царила доброжелательная атмосфера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Первый в Нижнем Новгороде матч чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Южной Кореи (1:0) завершился успешно, без неприятных инцидентов. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Футбольный праздник удался. Очень много туристов, в том числе на пешеходных улицах. Практически переполнены улицы Нижневолжской набережной, Большая Покровка, площадь Минина. Мы с задачей справились, без инцидентов прошли все события", - сказал он.

Сватковский отметил, что на стадионе и за его пределами царила доброжелательная атмосфера, а сам матч сборных посетили 42 300 болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.