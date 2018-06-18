Оргкомитет не имеет вопросов по организации первого матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

По словам председателя оргкомитета Аркадия Дворковича, игра между сборными Швеции и Южной Кореи получилась очень интересной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не имеет нареканий по организации первого матча турнира в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС рассказал председатель оргкомитета Аркадий Дворкович.

В понедельник стадион "Нижний Новгород" принял первый матч чемпионата мира. Сборная Швеции выиграла у команды Южной Кореи во встрече группы F со счетом 1:0.

"Судя по тому, что мы сегодня увидели и до матча, и во время, и после, все у нас в порядке. В ближайшее время получим детальную информацию и проведем детальный разбор, - сказал Дворкович. - Пока все смотрится очень хорошо, у всех хорошие отзывы об организации [матча в Нижнем Новгороде]".

"Игра получилась довольно интересной. Команды, может быть, и незвездные, но игра была напряженной, и зрителям она тоже понравилась. [Президенту ФИФА] Джанни Инфантино тоже все понравилось", - отметил он.

Стадион "Нижний Новгород" был открыт в апреле нынешнего года.