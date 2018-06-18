Стал известен состав сборной Туниса по футболу на матч ЧМ с командой Англии

Игра пройдет в Волгограде и начнется в 21:00 мск

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Туниса по футболу объявил состав команды на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Англии. Об этом сообщает пресс-служба африканской сборной.

Состав сборной Туниса выглядит следующим образом: Муэ Ассен, Дилан Бронн, Сиам Бен-Юссеф, Яссин Мерия, Али Маалул, Фертани Сасси, Элье Скири, Наис Слити, Фахреддин Бен-Юссеф, Анис Бадри, Вахби Хазри.

Встреча группы G между сборными Туниса и Англии пройдет в понедельник в Волгограде. Матч начнется в 21:00 мск.