Эль-Ненни: сборная Египта в матче ЧМ со сборной России настроена только на победу

Полузащитник указал на важность играть в наступательный футбол против россиян

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу не имеет права на поражение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Такое мнение высказал полузащитник египетской команды и лондонского "Арсенала" Мохамед эль-Ненни, слова которого приводит газета "Аль-Ахрам" .

"Мы осознаем сложность предстоящей игры против хозяев турнира, которых будут поддерживать тысячи болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как побеждать сборную России", - сказал Эль-Нени. По его словам, чтобы добиться желаемого, египтянам потребуется полная собранность и сосредоточенность. "Сейчас все наши мысли только об игре со сборной России, которая будет для команды самой важной и трудной", - отметил футболист.

"Сборная Египта намерена исключить невыход из группы, как это было 28 лет назад, когда команда в последний раз участвовала на чемпионате мира, - сказал игрок. - После столь длительного отсутствия на чемпионатах мира мы не намерены ограничиваться только тремя играми на групповом этапе, и не собираемся уезжать из России раньше, чем выполним свою задачу и выйдем из группы в плей-офф".

Полузащитник указал на важность играть в наступательный футбол против сборной России. "На такой подход нас настраивает и тренер сборной [Эктор Купер]", - сказал футболист. Он отметил, что у всех игроков египетской сборной высокий боевой настрой. "Мы верим в свои силы", - сказал эль-Ненни.

Чемпионат мира завершится 15 июля.