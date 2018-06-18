Вопрос участия Хамеса Родригеса в матче ЧМ с японцами решится в день игры

Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится во вторник в Саранске

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Решение об участии полузащитника сборной Колумбии и немецкой "Баварии" Хамеса Родригеса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Японии будет принято в день игры. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.

Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится во вторник в Саранске. Ранее Хамес Родригес пропускал тренировки сборной, но в понедельник занимался в общей группе.

"Мы ждем результата последнего медицинского осмотра и завтра все подтвердим", - сказал Пекерман.

На чемпионате мира сборная Колумбии сыграет в группе Н с командами Японии, Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).