Дворкович: удача и поддержка болельщиков понадобятся сборной России в игре против египтян

Команды сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург", встреча начнется в 21:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Удача и максимальная поддержка болельщиков потребуются футболистам сборной России в матче против египтян на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, который посетил матч сборных Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде.

Сборные России и Египта сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург", встреча начнется в 21:00 мск.

"Завтра жду победы от наших ребят, - сказал Дворкович. - Кроме мастерства и самоотдачи в таких играх потребуются удача и максимальная поддержка болельщиков. Если все это сойдется, то мы должны выиграть и идти дальше".

"Важно ли участие Салаха? Главное самим играть хорошо. Когда есть звезды в другой команде, то играть сложнее. Но у нас хорошая команда, мы можем выиграть", - добавил он.

Сборная России победила в матче открытия чемпионата мира команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 и занимает первое место в группе А. Египтяне уступили уругвайцам - 0:1.