Врсалько: сборная Хорватии готовится не к Месси, а ко всей сборной Аргентины

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

РОЩИНО /Ленинградская область/, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу готовится к игре чемпионата мира против всей команды Аргентины, а не только против нападающего Лионеля Месси. Об этом на пресс-конференции заявил защитник хорватской команды Шиме Врсалько.

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.

"Месси - это один из лучших игроков в мире, против него будет сложно играть. Но в сборной Аргентины выступают 11 футболистов, поэтому мы готовимся к игре со всей командой", - сказал Врсалько.

После первого тура хорваты лидируют в группе D, набрав три очка. Ниже располагаются команды Аргентины и Исландии, сыграв в очном матче вничью со счетом 1:1. Последнюю строчку занимают нигерийцы, проигравшие сборной Хорватии со счетом 0:2. Турнир, проходящий в 11 городах России, завершится 15 июля.