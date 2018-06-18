Тренер: высокий рост футболистов Швеции создавал неудобства для южнокорейцев в матче ЧМ

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась победой шведской сборной со счетом 1:0

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась победой шведской сборной со счетом 1:0.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Высокий рост игроков сборной Швеции создавал неудобства для южнокорейцев в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам тренер азиатской команды Син Тхэ Ён.

"Мне кажется, что в первом тайме все шло достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников", - отметил тренер.

Син Тхэ Ён отметил, что сборная Южной Кореи намерена подобрать ключ к игре мексиканцев на турнире.

"Очень сложный соперник для нас. Мы изучим игру команды Мексики со сборной Германии, проанализируем, как их футболисты действовали. Нам придется найти свой ключ к игре мексиканской команды", - сказал он.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют также с командами Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.