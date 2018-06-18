Никитин: первый матч ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде оставил фантастическое впечатление

По ощущениям врио губернатора Нижегородской области, город на день стал шведским

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Первый матч чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, в котором сборная Швеции победила команду Южной Кореи (1:0), произвел фантастическое впечатление. Такое мнение ТАСС высказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Фантастические эмоции и впечатления, особенно от того, что это происходит у нас, на стадионе "Нижний Новгород", - сказал Никитин. - Ощущение, что Нижний Новгород сегодня стал шведским городом, настолько много шведских болельщиков, половина стадиона в желтом цвете, постоянные крики поддержки. Южнокорейцы тоже не отставали и сильно поддерживали свою команду, здорово, что праздник футбола наконец-то пришел в наш город, всех поздравляю с этим замечательным событием".

В рамках чемпионата мира в Нижнем Новгороде также пройдут матчи группового этапа между сборными Аргентины и Хорватии (21 июня), Англии и Панамы (24 июня) и Швейцарии и Коста-Рики (27 июня), один матч 1/8 финала и один четвертьфинал турнира.